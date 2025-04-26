İsrail’den Gazze'ye yönelik 'esir görüşmeleri' tehdidi

İHA

İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşması için yapılan görüşmeler sürerken İsrail'den, tepki çeken yeni bir açıklama geldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından Hamas ile gerçekleştirilen ateşkes ve esir takası anlaşması görüşmelerine ilişkin açıklama yapıldı.

"GAZZE ŞEİRİDİ'NDEKİ SALDIRILARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GENİŞLETMEYE HAZIRLANIYORUZ"

Görüşmelere ilişkin İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Esir görüşmeleri ilerlemezse, Gazze Şeridi’ndeki saldırıları önemli ölçüde genişletmeye hazırlanıyoruz" denildi.

ÇOK SAYIDA YEDEK ASKER GÖREVE ÇAĞRILACAK

IDF, genişletilmiş saldırılar için çok sayıda yedek asker göreve çağrılacağını ve Gazze Şeridi’nin yeni bölgelerinde saldırılar başlatılacağını açıkladı.