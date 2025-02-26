İsrail'den İran'a: Nükleer programınıza karşı askeri opsiyon masada

AA & Ensonhaber

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İran'ın nükleer programına karşı askeri bir müdahale seçeneğinin gündemde olması gerektiğini belirterek, Tahran'a yönelik bir saldırı tehdidinde bulundu. Brüksel'de resmi bir ziyaret sırasında Politico dergisine verdiği röportajda, Saar, İran'ın nükleer programıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

"İRAN, NÜKLEER SİLAH ÜRETEMEMELİ"

ABD eski Başkanı Donald Trump döneminde İran'a askeri saldırı olasılığıyla ilgili soruya yanıt veren Saar, "İran'ın nükleer programı silah üretim aşamasına gelmeden önce durdurulmalı ve bu amaca ulaşmak için güvenilir askeri seçenekler masada olmalıdır" şeklinde konuştu. Saar, İran'ın yeterli uranyumu zenginleştirerek "birkaç bomba yapmaya" yetecek kapasiteye ulaşmaya başladığını iddia ederek, İsrail'in önlem alması için çok az zamanı kaldığını ifade etti.

TRUMP, DİPLOMATİK ÇÖZÜMDEN YANA

Bununla birlikte, ABD Başkanı Trump, İran'a karşı askeri eylemde bulunmak yerine diplomatik bir çözüm arayacağını belirtmişti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ise geçen hafta, Washington'un Tahran’ın nükleer programını tamamen sona erdirmeyi hedeflediğini ve tüm seçeneklerin masada olduğunu açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 23 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İran'ın füze üretim kapasitesini hedef aldıklarını ancak nihai hedeflerinin Tahran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemek olduğunu vurgulamıştı.

İran, 2018'de ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından, zenginleştirilmiş uranyum stoklarını arttırmış ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme faaliyetlerine başlamıştı.