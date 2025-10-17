İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Bilanço ağırlaşıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail, Lübnan'ı hedef aldı...

İsrail’in Lübnan’a gerçekleştirdiği son hava saldırılarının bilançosu ağırlaşırken, Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

1 ÖLÜ, 7 YARALI

Açıklamada, saldırılarda 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığını bildirildi.

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA ülkenin güney ve doğu bölgelerindeki farklı hedeflere toplam 12 hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyururken, yaşanan güçlü patlamaların bölge sakinleri arasında paniğe neden olduğu aktarıldı.

NE OLMUŞTU

Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal eden İsrail, ülkenin birçok bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise saldırılarda Hizbullah’a ait altyapıların hedef alındığı iddia edilmişti.

LÜBNAN CUMHURBAŞKANI'NDAN SALDIRILARA TEPKİ GECİKMEMİŞTİ

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'in saldırılarının "sivil tesisleri" hedef aldığını belirterek, "İsrail'in tekrarlanan saldırıları, sahte güvenlik bahaneleriyle altyapıyı yok etmeyi, ekonomik toparlanmayı engellemeyi ve ulusal istikrarı zayıflatmayı amaçlayan sistematik bir politikanın parçasıdır" tepkisini göstermişti.