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    İsrail’den Mevlid Kandili kutlamalarına müdahale: 20 yaralı

    Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı önünde, Mevlid Kandili kutlamak için toplanan Filistinlilere, İsrail güçleri göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. Çıkan olaylarda 20 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 19.10.2021 - 17:30
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 17:38
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    İsrail’den Mevlid Kandili kutlamalarına müdahale: 20 yaralı

    İsrail güçleri, Filistinlilere yönelik işgal ve baskı politikası uygulamaya devam ediyor.

    Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı önünde, Hz. Muhammed’in (SAV)  doğumunun yıl dönümü olan Mevlit Kandili’ni kutlamak için toplanan Filistinlilere, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile müdahale edildi.

    7 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI

    Çıkan olaylarda 20 kişi yaralanırken, 7 kişi de gözaltına alındı.

    Gözaltına alınanların, soruşturma merkezine götürüldüğü bildirildi.

    İsrail’den Mevlid Kandili kutlamalarına müdahale: 20 yaralı VİDEO

    İsrail’den Mevlid Kandili kutlamalarına müdahale: 20 yaralı #1

    40 KİŞİ YARALANDI

    İsrail güçleri, dün de Şam Kapısı'nda Mevlit Kandili'ni kutlayan Filistinlilere müdahale etmiş, 49 kişi yaralanırken 10 kişi de gözaltına alınmıştı.

    İsrail’den Mevlid Kandili kutlamalarına müdahale: 20 yaralı #2

    İsrail’den Mevlid Kandili kutlamalarına müdahale: 20 yaralı #3

    İsrail’den Mevlid Kandili kutlamalarına müdahale: 20 yaralı #4

    İsrail’den Mevlid Kandili kutlamalarına müdahale: 20 yaralı #5

    İsrail’den Mevlid Kandili kutlamalarına müdahale: 20 yaralı #6

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