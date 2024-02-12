İsrail'den Refah'a hava saldırısı: 100'den fazla kişi can verdi İsrail'in güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze Şeridi'nin Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100'den fazla kişinin öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

AA & Ensonhaber

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah kentindeki hastane yetkilileri, İsrail'in düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü, yaralanan yüzlerce kişinin hastanelere ulaştığını ifade etti.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah şehir merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurdu.

Yerinden edilmiş kişilerin barındığı cami hedef alındı

Kuveyt Hastanesi Müdürü Suhayb el-Hıms ise hastanenin çok tehlikeli durumdaki yaralılarla dolu olduğunu, yeterli ilaç ve serum bulunmadığını ifade etti.

Yerel kaynaklar savaş uçaklarının yoğun topçu atışı ve savaş gemilerinin denizden yoğun ateşiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilmiş kişilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetti.

28 bin 176 Filistinli öldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli hayatını kaybetti, 67 bin 784 kişi yaralandı.