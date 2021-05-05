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İsrail'den Suriye'de hava saldırısı

İsrail'den Suriye'de hava saldırısı

Suriye'nin Lazkiye ve Hama illerindeki bazı noktalara İsrail tarafından füze saldırısı gerçekleştirildiği ileri sürüldü.