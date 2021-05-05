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İsrail'den Suriye'de hava saldırısı
- AA
- 05.05.2021 - 06:20
Esad rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'in, Lazkiye'nin doğusundaki Hiffe bölgesi ile Hama'nın batısındaki Misyaf bölgesindeki bazı noktalara füze saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti.
"DÜŞMAN HEDEFLERE KARŞILIK VERİLDİ"
Şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, "Hava savunma sistemleri, düşman hedeflere karşılık verdi." ifadesine yer verildi.
Haberde, Lazkiye kırsalında bir plastik deposunun hedef alınması sonucu çıkan yangına müdahale edildiği aktarıldı.
Esed rejimin haber kanalı El-İhbariyye ise saldırıda bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.
İsrail'in Suriye'ye füze saldırısı düzenlediği iddia edildi VİDEO
İSRAİL AÇIKLAMA YAPMADI
Lazkiye ve Hama illerinde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.
Esed rejimi, İsrail'in 8 Nisan, 16 Mart, 28 ve 15 Şubat tarihlerinde Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.