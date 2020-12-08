İsrailli Büyükelçi Dermer, ABD'de tartışma konusu olan BAE'ye F-35 savaş uçaklarının satışını değerlendirdi. Dermer, nükleer anlaşma konusunda da Biden'a mesaj gönderdi.

ABD'nin arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile normalleşen İsrail, daha önce F-35 satışları konusunda karşı çıktığı Abu Dabi'ye yönelik tavrını değiştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen ay yaptığı açıklamada, F-35 uçakları, MQ-9B tipi SİHA ve havadan havaya, havadan karaya füze mühimmatının BAE'ye satışına onay verdiklerini duyurmuştu.

İSRAİL'DEN BAE'YE F-35'E YEŞİL IŞIK

Konuya ilişkin İsrail'in ABD Büyükelçisi Ron Dermer, Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 uçaklarının satışında "çok rahat" olduklarını söyledi.

"BU İLERLEMEDE ÇOK RAHATIZ"

MSNBC yayınına BAE'nin ABD Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe ile birlikte katılan Dermer, "Bu anlaşmanın, bu silah paketinin ABD'nin İsrail’in Niteliksel Askeri Üstünlüğü'nü koruma taahhüdünü ihlal etmeyeceğine yürekten inanıyoruz. Bu nedenle, bu ilerlemede çok rahatız." ifadesini kullandı.

Abu Dabi ve Tel Aviv arasındaki anlaşmanın ardından bu yana iki büyükelçi ilk kez bir televizyon programına ortak röportaj verdi.

İsrail'in ABD Büyükelçisi Ron Dermer: BAE'ye F-35 satışında çok rahatız ViDEO

BIDEN'A ÜSTÜ KAPALI MESAJ

Söz konusu ülkeye F-35 tedariğine değinen Dermer, İran ile nükleer anlaşmaya döneceği belirtilen ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'a da mesaj göndererek, "Beni geceleri ayakta tutan F-35'in BAE'ye satışı değil. Birilerinin İran'la nükleer anlaşmaya geri döneceği fikri." diye konuştu.

Dermer, BAE'yi İran'a karşı bir "müttefik" olarak tanımladı.