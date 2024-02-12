İsrail'in ağır bombardımanı, Gazze sokaklarını enkaza çevirdi 7 Ekim'den bu yana saldırılarını yoğunlaştırarak sürdüren İsrail ordusunun ateş altına aldığı Gazze'de oluşan tablo, farklı açılardan görüntülendi. Refah kentinde de endişeli bir hava hakim.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, geçen yıl ekim ayından bu yana Gazze'ye ölüm yağdırdı.

Ağır bombardımanlar, sivil yerleşim yerlerinin ve altyapının ağır hasar almasına yol açtı.

Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlayan saldırılarının ardından 27 Ekim'de de kara işgaline başlayan İsrail güçleri, Gazze kentinin bazı bölgelerinden çekildi.

Bombardıman kül yığınına çevirdi

Haftalarca devam eden İsrail bombardımanı, kentin mahallelerini moloz ve kül yığınına çevirdi.

İsrail ordusunun Gazze şehrinin batısındaki Şüheda Caddesi’nden çekilmesinin ardından, Hasta Dostları Hastanesi'nde büyük yıkım ve tahribat ortaya çıktı.

İsrail saldırılarından kaçıp Refah'a sığındılar

Saldırılar nedeniyle 1 milyondan fazla Filistinli, Mısır sınırındaki Refah kentine sığınmak zorunda kaldı.

Gazze sokaklarında İsrail enkazı - FOTO GALERİ

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail’in Gazze'deki saldırılarından kaçarak Refah kentine sığınan 1,3 milyon kişinin gidecek güvenli bir yeri olmadığını ve korunmaları gerektiğini söyledi.

Köşeye sıkıştırıldılar

Dünyanın en yoğun nüfuslu yerlerinden biri olan Refah’ın çocuklar ve ailelerle dolu olduğunu belirten Russell, buradaki insanların bir kısmının birçok kere yerinden edildiğini vurguladı ve ekledi:

1 milyon 300 bin sivil köşeye sıkıştırılmış, sokaklar ve barınaklarda yaşıyorlar. Korunmaları gerekiyor. Gidecek güvenli hiçbir yerleri bulunmuyor.

"Çok az kıyafetleri var, yalın ayaklara"

Paylaşımda ses kaydına yer verilen UNICEF Özel Temsilcisi Lucia Elmi de saldırılardan kaçanların güvenli bir yer arayışlarıyla Refah’a aktığını, sokaklara dolan insanların boş bulunan her yere derme çatma çadırlar kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Elmi, "Her yerde çocuklar var." derken şu ifadeleri kullandı:

Bir çoğunun çok az kıyafeti var. Yalın ayaklar. İnsani yardım görevlisi olarak hayatım boyunca hiç böyle bir şey görmedim. İnsanlar çaresiz.

Refah'a saldırı planları

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını, Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Şubat'ta siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.