İsrail'in alıkoyduğu Hanzala gemisindeki aktivistler açlık grevinde

Hanzala gemisi İtalya'dan, İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak amacıyla yola çıktı.

İsrail, Gazze'ye çok az kala müdahale ettiği gemide bulunan aktivistleri alıkoydu.

İsrailli hak örgütü "Adalah"tan yapılan açıklamada, aktivistlerin duruşmalarının tutuldukları Ramle kentindeki Givon Hapishanesi'nde yapıldığı belirtildi.

AKTİVİSTLER AÇLIK GREVİNDE

İsrail'in gönüllülere ülkeye yasadışı girmişler gibi muamele etmesine karşın uluslararası sularda alıkonuldukları hatırlatılan açıklamada, aktivistlerin sınırdışı edilene kadar gözaltında tutulacağı ve bugün 12'sinin duruşmasının yapıldığı ve aktivistlerin açlık grevinde olduğu belirtildi.

Adalah, aktivistlerin gözaltında tutulmasının yasadışı olduğunu ve serbest bırakılmasını talep ettiğini duyurdu.

5 AKTİVİSTİN SINIRDIŞI EDİLMESİ BEKLENİYOR

Aktivistlerden, Antonio Mazzeo (İtalya), Gabriel Cathala (Fransa), Jacob Berger (ABD), Waad Al Musa (ABD-Irak) ve Mohamed El Bakkali'nin (Fas) bugün sınırdışı edilmesinin beklendiği aktarıldı.

"FİLİSTİN HALKINI AÇLIKTAN ÖLDÜREN BİR ORDUDAN YİYECEK ALMAK DÜŞÜNÜLEMEZ"

Öte yandan Hanzala gemisi yolcularından Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau'un, X hesabından yapılan paylaşımda, aktivistlerin gemiden ayrılırken kararlaştırıldığı üzere açlık grevine başladığı belirtildi.

Paylaşımda, "Filistin halkını açlıktan öldüren bir ordudan yiyecek almak düşünülemez. İsrail Gazze'ye uyguladığı yasadışı ablukaya ve soykırıma derhal son vermelidir." ifadesi kullanıldı.

HANZALA GEMİSİ 20 TEMMUZ'DA YOLA ÇIKMIŞTI

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümler yaşanmaya başladığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 10 farklı ülkeden 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.

İSRAİL GEMİYE ULUSLARARASI SULARDA MÜDAHALE ETTİ

Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada, 26 Temmuz'un son saatinde gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtilmişti.

Hanzala gemisinin takibi için başlatılan YouTube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görülmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda baskın düzenlenen geminin, alıkonulan aktivistlerle birlikte ülke kıyılarına doğru çekildiğini açıklamıştı.