İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısının 8 günlük bilançosu

İsrail'in saldırılarında 58'i çocuk 197 Filistinli yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yaralandı.

İsrail'in, Filistin halkına zulmü 8'inci gününe girdi.

Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin zorla tahliye edilmek istenmesiyle başlayan gerginlik, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıyla boyut atlamıştı.

Masum sivilleri hedef alan İsrail güçleri, saldırılarını hem havadan hem de karadan sürdürüyor.

Gazze'de çoğu bölgenin bombalanmasıyla bilanço her geçen gün daha da artıyor.

197 KİŞİ KATLEDİLDİ

Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlenen saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı.

Hedef alınan onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.