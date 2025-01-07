İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda biri kadın 6 sivil hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan mülteci kampında bir evi hedef aldı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Filistinli 'Abdülhadi' ailesine ait eve düzenlenen saldırıda ölen 3 sivilin cesedi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
ÇOK SAYIDA ÇOCUK YARALANDI
Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Avde Hastanesi yönetimi de İsrail'in söz konusu eve düzenlediği saldırıda bir kadının cansız bedeni ile yaralanan çoğu çocuk 13 kişinin hastaneye ulaştığını belirtti.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah bölgesinde toplanan bir grup vatandaşı hedef alması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Gazze'nin kuzeyinde de İsrail ordusunun vatandaşlara insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
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