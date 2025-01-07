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İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda biri kadın 6 sivil hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda biri kadın 6 sivil hayatını kaybetti İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir evi ve toplanan vatandaşları hedef aldığı saldırılarda biri kadın 6 sivilin yaşamını yitirdiği, 13'ünün de yaralandığı bildirildi.