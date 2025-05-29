İngiliz ünlülerden İsrail'in Gazze'deki saldırılarına sessiz kalmama çağrısı

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İsrail’in Gazze’ye yönelik aylardır süren yoğun bombardımanlarında on binlerce sivil hayatını kaybetti, yüz binlercesi ise yerinden edildi.

Çocukların açlıktan ölmek üzere olduğu, hastanelerin çalışamaz hale geldiği bölgede yaşananlar dünya kamuoyunda "soykırım" olarak nitelendirilirken, Batılı ülkelerin sessizliği tepkilere neden oluyor.

İngiltere de bu sessizliği sürdüren ülkelerden biri olarak eleştirilirken, bu kez tepkiler dünyaca ünlü isimlerden geldi.

GAZZE İÇİN SES OLDULAR

Turks in Britain'de yer alan habere göre, aralarında şarkıcı Dua Lipa, oyuncu Benedict Cumberbatch, eski futbolcu ve televizyon yorumcusu Gary Lineker ile şarkıcı Annie Lennox'un da bulunduğu 300'den fazla ünlü, İngiltere hükümetine açık mektup yazdı.

Gazze için ses olan ünlüler, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a hitaben yazılan bir mektupla, Gazze’deki vahşette İngiltere’nin suç ortaklığını sona erdirmesi için acil harekete geçme çağrısında bulundu.

"İNGİLTERE'NİN SUÇ ORTAKLIĞINI BİTİRİN"

İngiliz Sky News televizyonunun paylaştığı, mültecilerle dayanışma örgütü Choose Love tarafından hazırlanan mektupta, İngiltere hükümetinden İsrail’e silah satışını durdurması, tecrübeli insani yardım örgütlerinin Gazze’ye girişine izin verilmesi ve bölgede ateşkes için aracılık yapılması talep edildi. Mektupta, “Sizi, Gazze’deki vahşetteki İngiliz suç ortaklığını sona erdirmek için hemen harekete geçmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Mektupta, 11 haftalık İsrail ablukası nedeniyle Gazzeli çocukların, birkaç dakika uzaklıktaki yardım malzemelerine ulaşamadıkları için açlık çektiği vurgulandı.

Mektupta, İsrail'in İngiltere'den aldığı silah ve mühimmatı kullandığı belirtilerek, "Gazzeli çocuklar İngiltere'nin eylemsizliğiyle mühürlenmiş, İngiliz fabrikalarından İsrail'e gönderilmiş parçalarla uçup, üzerlerine düşen bombalarla uyanıyorlar." denildi.

"ÇOCUKLAR SESLERİ KISILANA KADAR AĞLIYOR"

Gazze’de 71 binden fazla 4 yaş altı çocuğun yetersiz beslendiği belirtilen mektupta, “Çocuklar ağlayamayana kadar, açlıktan sesleri kısılana kadar ağlıyor” ifadeleriyle yaşanan dram çarpıcı bir şekilde aktarıldı.

"TARİH AFFETMEYECEK"

Başbakan Keir Starmer’a sert bir eleştiri yöneltilen mektupta, “Hem hiçbir şey yapmayıp hem de yaşananları ‘kabul edilemez’ olarak nitelendiremezsiniz. Tüm dünya izliyor. Tarih affetmeyecek. Gazzeli çocukların bekleyecek bir saniyesi bile yok. Başbakan, neyi seçeceksiniz? Savaş suçlarında işbirliği içinde olmayı mı yoksa harekete geçme cesareti göstermeyi mi?” sorusuyla İngiltere hükümetine tarihi bir sorumluluk hatırlatıldı.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER İMZA ATTI

Mektuba imza atanlar arasında şarkıcılar Dua Lipa, Annie Lenox, Paloma Faith, müzik grubu Massive Attack, Primal Scream, oyuncular Benedict Cumberbatch, Lena Headey, Tilda Swinton, Zawe Ashton, eski futbolcu ve televizyon yorumcusu Gary Lineker, komedyen Amelia Dimoldenberg, manken Munroe Bergdorf, ressam Tracey Kerime Emin ve Holokost mağduru Stephen Kapos gibi isimler yer alıyor.

TÜRK ÜNLÜLER SEYİRCİLERİ 'ZIPLATIYOR'

İngiltere’de ünlüler Gazze için bu güçlü çağrıyı yaparken, Türkiye’de bazı şarkıcılar, konserlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor.

Hükümete yönelik olumsuz söylemlerde bulunan ünlüler, son zamanlarında sahnede seyircilerine 'Zıplamayan Tayyipçi' ifadesini yöneltiyor.

Geçtiğimiz günlerde Bilkent Üniversitesi'nde konser veren Sertap Erener, Saraçhane eylemlerinden de bilinen “Zıpla zıpla, zıplamayan Tayyipçi” sloganını attı.

Hande Yener ise, Muğla'da bahar şenlikleri kapsamındaki verdiği konserde aynı söylemi kullanarak seyircileri ile birlikte hem slogan attı hem de zıpladı.

Son konserinde de hükümeti hedef almaktan çekinmeyen Yener, "Bu enerjimiz, isteğimiz, sevgimizle biz bu devri çok güzel devireceğiz" dedi.

Söylediği bu sözlerle kalmayan Yener, devam eden açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi:

"Zaman her zaman kötüydü aslında. Geçmişe baktığımda da neler neler olmuştu. O yüzden ben eminim bizim bu sevgimiz, gücümüz, enerjimiz, bu isteğimizle biz bu deviri çok güzel devireceğiz. Gençlerimizdeki coşku, memleket sevdası, dürüstlük, içtenlik, gerçeklik… Bunu görmemem mümkün mü? Hissetmemek mümkün mü?"