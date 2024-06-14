İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor İsrail’in bir apartmanı hedef aldığı hava saldırısı sonucu aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 7 Filistinli öldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi, İsrail savaş uçağının Nafak Caddesi üzerindeki bir apartman dairesini bombaladığını duyurdu.

İsrail'in saldırıları sonucu ise 3'ü çocuk, 3'ü kadın 7 Filistinlinin şehit olduğunu ve çok sayıda yaralının bulunduğunu bildirildi.

Sivil savunma ekipleri, İsrail saldırısının olduğu yerde enkaz altındaki ölü ve yaralıları arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Zeytun Mahallesi’ndeki evler de bombaların hedefi oldu

İsrail topçu birlikleri, Gazze şehrinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ndeki bölgeleri ve evleri bombalamaya devam etti.

İsrail saldırısında çok sayıda ev ve iş yerinde yangın çıkarken mahallenin doğusundan dumanların yükseldiği görüldü.

Hamas hareketinin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün, Gazze şehrindeki Zeytun mahallesine giren İsrail güçleriyle "şiddetli" çatışmalara girdiklerini duyurmuştu.

37 bin 232 kişi öldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 37 bin 232 kişi öldü, 85 bin 37 kişi yaralandı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)