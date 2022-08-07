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    İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 24'e çıktı

    İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 24'e çıktı

    İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılar sürüyor. Saldırılarda ölenlerin sayısının 24'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 203 olduğu açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2022 - 00:14
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 00:45
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    İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

    Hedefleri vurmaya devam ettiğini belirten ordu, Gazze’ye saldırı nedeniyle İsrail içinde "özel durum" ilan etti.

    İsrail'in, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Cebaliye mülteci kampına saldırı düzenlediği açıklandı.

    İsrail sivilleri hedef aldı

    Yetkililer saldırı nedeniyle 4’ü çocuk olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

    Ayrıca Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Refah şehrinde, İsrail güçlerinin bir eve düzenlediği saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.

    İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı artıyor - Video

    İsrail in Gazze ye saldırılarında can kaybı 24 e çıktı #1

    Ölü sayısı 24'e çıktı

    Filistin Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 6’sı çocuk olmak üzere 24’e, yaralı sayısının ise 203’e yükseldiğini açıkladı.

    İsrail in Gazze ye saldırılarında can kaybı 24 e çıktı #2

    İsrail kentleri vuruldu

    Öte yandan İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail kentlerinin roketlerle vurulduğunu duyurdu.

    Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi yakınlarındaki sahil kenti Askalan (Aşkelon) ile Tel Aviv, Sderot ve Aşdod kentlerine büyük roketler atıldığı ifade edildi ancak ayrıntı verilmedi.

    İsrail in Gazze ye saldırılarında can kaybı 24 e çıktı #3

    BMGK, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını görüşecek

    Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Filistin'in "İsrail saldırılarının durdurulması ve kınanması, Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması" yönündeki talebine olumlu dönüş yapılması için BMGK üyeleriyle iletişim kurulduğunu ifade etti.

    Söz konusu talebin BMGK geçici üyesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aracılığı ile gerçekleştirildiğini kaydeden Mansur, çok sayıda BMGK üyesinin bu talebe olumlu geri dönüş yaptığını aktardı.

    Mansur, talebi değerlendirmek ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüşmek üzere BMGK'nin Pazartesi öğleden sonra kapalı bir oturum gerçekleştirmesine karar verildiğini ifade etti.

    İsrail in Gazze ye saldırılarında can kaybı 24 e çıktı #4

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