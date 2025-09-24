İsrail'in GKRY’ye füze sevkiyatı sonrası Rumlardan Türkiye'ye tehdit

İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) “Demir Kubbe” hava savunma sisteminin bir parçası olan Barak MX füzelerinin ikinci partisinin teslimatını sessiz şekilde gerçekleştirdi.
RUM POLİTİKACILARDAN TÜRKİYE VE KKTC'YE TEHDİT
Teslimat sonrası Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un açıklamaları dikkat çekti. Başpiskopos, Paskalya mesajında “Türkleri Kıbrıs’tan atalım” ifadelerini kullanırken, Palmas ise “Türk işgalcilerden izin almayacağız” sözleriyle Türkiye’ye karşı sert mesaj verdi.
İSRAİL FÜZESİ BARAK MX'İN KAPASİTESİ
Kamyonlara monte edilen Barak MX sisteminin 30 ila 150 kilometre menzilli füzeler ateşleyebildiği, radar sistemleri sayesinde Antalya’dan Hatay’a, Akdeniz’den Konya’ya kadar Türkiye’nin güneyini takip edebildiği bildirildi.
RUMLARIN İSRAİL ELEŞTİRİLERİ SANSÜRLENİYOR
Rum basınında İsrail’i eleştiren içeriklere yönelik sansür uygulandığı belirtildi. Ana muhalefetteki AKEL Partisi, “Bu ülkeyi Netanyahu rejimi mi yönetiyor? Hükümet İsrail’e teslim oldu.” sözleriyle duruma tepki gösterdi.
İSRAİLLİ UZMANDAN RUMLARA DESTEK
Öte yandan İsrail’de askeri ve strateji danışmanlığı yapan Shay Gal’in de GKRY’ye destek verdiği, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne karşı operasyon yapması gerektiğini savunduğu ifade edildi.