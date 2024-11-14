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AA

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik zalim saldırıları sonrası bu kez hedefine Lübnan'ı aldı.

Lübnan'da acı tablo her geçen gün derinleşirken Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan son duruma ilişkin açıklama geldi.

CAN KAYBI SAYISI 3 BİN 386'YA YÜKSELDİ

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 21 kişinin öldüğü, 73 kişinin yaralandığı bildirildi.

Söz konusu açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 878'i kadın ve çocuk, 192'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 386'ya, yaralı sayısının da 14 bin 417'ye yükseldiği kaydedildi.

100 BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğine dikkat çekmişti.