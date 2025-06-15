İsrail'in saldırdığı İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

DHA
İsrail ve İran arasındaki misilleme saldırıları şiddetini artırarak devam ediyor..
İran, İsrail'in saldırısının ardından Tel Aviv ve Hayfa'ya füzeler göndermeye başladı.
İsrail'in Hayfa kentine peş peşe füzeler fırlatan İran, kentin birçok noktasında yangın çıkarttı..
Karşılıklı misilleme ateşleri devam ederken, İran'dan acı bilanço geldi.
128 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 900 KİŞİ YARALANDI
İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 128 kişinin hayatını kaybettiğini, 900 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Ukrayna ise İsrail'in İran'a saldırılarında 3'ü çocuk 5 Ukraynalının hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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