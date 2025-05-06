İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 52 bin 615’e yükseldi

DHA

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ni hedef alıyor.

Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının 48 artması sonrası Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

SON 24 SAATTE 48 CAN KAYBI

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 48 ölü ve 142 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 507 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 bin 711 kişinin de yaralandığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI 52 BİN 615

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 615'e, yaralıların sayısının da 118 bin 752'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.