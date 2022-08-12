İsrail'in saldırılarında yaralanan Gazzeli çocuklar tedavi altında

Başından yaralanan çocukların tedavileri, yoğun bakımda devam ediyor. Doktor Zeval, "8-9 yaşında çocukları gördüğünüz zaman şok etkisi yapıyor" dedi.

İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ni üç gün boyunca bombaladı.

Saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.

Yaralanan çocuklardan ikisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Makasıd Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Başından yaralanan çocuklar yoğun bakımda

Gazze'deki saldırının son kurbanı 10 yaşındaki kız çocuğu Leyan eş-Şair, tedavi için getirildiği aynı hastanede yaşamını yitirdi.

Hastanede, çatışmadaki şarapneller nedeniyle başından yaralanan iki çocuk daha yoğun bakımda tedavi görüyor.

Ameliyat oldular: Durumları stabil

Makasıd Hastanesi Tıbbi Direktörü Dr. İbrahim Zeval, şu ana kadar ağır yaralı durumdaki üç çocuğun mekanik solumun ünitesi durumunda hastaneye ulaştığını ve tedavi altına alındığını aktardı.

Bu sabah vefat eden 10 yaşındaki Leyan eş-Şair'in hastaneye "neredeyse ölüm döşeğinde" geldiğini ifade eden Zeval, diğer gelen iki çocuğun da başına isabet eden şarapnellerle yaralandığını, ameliyat edildiklerini ve yoğun bakımda durumlarının stabil olduğunu belirtti.

"Çocukların böyle ölmesine son verilmeli"

Zeval, Gazze'de yine başına şarapnel isabet eden 18 yaşında bir erkeğin hastaneye gelmesini beklediğini aktararak, şunları söyledi:

"Bir doktor olarak tabii ki fidan yıllarındaki ailelerin yanında mutlu biçimde yaşayan 8-9 yaşında çocukları gördüğünüz zaman bir anda yaşamla ölüm arasında bir şok etkisi yapıyor.

Çocukları gördüğümüz zaman bizi çok etkiliyor. Ailelerinden de yaralı olanlar var. İnsan hayatı en önemli şey. Dünyaya dediğimiz, bu kadar ölüm yeterli. Çocukların böyle ölmesine son verilmeli."

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

AA'nın haberine göre, İsrail askerleri, 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin kentinde İslami Cihad yöneticisi Bessam es-Saadi'yi gözaltına almıştı.

İsrail, bu adımın ardından İslami Cihad'ın saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde bulunan sivil yerleşimleri ulaşıma kapatmıştı.

48 can kaybı, 300'den fazla yaralı

Güneydeki birliklerini takviye eden İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.

Üç gün süren saldırılarda Gazze'de aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 48 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den fazla Filistinli yaralanmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail'de herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.