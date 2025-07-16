İsrail'in Suriye’ye saldırılarında can kaybı artıyor

İsrail’in Suriye’ye düzenlediği saldırılarda can kaybı artıyor. Suriye Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, saldırılarda 5’i asker olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı.

İSRAİL, DÜRZİLERİ BAHANE EDİP SALDIRIYOR

İsrail, Suriye’nin güneyinde Dürzi gruplarla ordu arasında yaşanan çatışmaları ve bölgedeki Dürzi nüfusun güvenliğini gerekçe göstererek başkent Şam’da Devlet Başkanlığı yerleşkesinin çevresi, Genelkurmay Başkanlığı binası ve Dera kenti gibi kritik noktaları hedef aldı.