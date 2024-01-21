İsrail'in zalimliği sürüyor! Yerleşim alanını havaya uçururken sevinç çığlıkları atıldı Gazze Şeridi'ndeki geniş bir yerleşim alanının tamamını havaya uçuran İsrail askerlerinin sevinç çığlıkları attığı anlar, zalimliği bir kez daha gözler önüne serdi.

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AA

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor...

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren ve binlerce masumu öldüren İsrail, ateşkes çağrılarına ise kulaklarını tıkamış durumda.

Dünyada yapılan eylemleri duymayan ve zalimliğine devam eden İsrail askerleri, bu defa Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus’un doğusundaki Abasan bölgesinde geniş bir yerleşim alanını patlayıcılarla uzak mesafeden havaya uçurdu.

Patlamadan sonra sevinç çığlıkları

Tank üzerinden çekildiği anlaşılan görüntülerde; patlamanın gerçekleşeceği alanı güvenli bir mesafeden izleyen İsrail askerlerinin patlama esnasında sevinç çığlıkları attığı ve alkışladığı, yerleşim bölgesinin tamamında ise yoğun dumanların yükseldiği görülüyor.

İsrail askerlerinin zalimliği ise bölgeden gelen görüntülerle tüm dünyanın gözü önünde, bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

En az 10 bin çocuk öldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250’si kadın olmak üzere 24 bin 927 Filistinli öldürüldü, 62 bin 388 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)