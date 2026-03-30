İsrail Meclisi onayladı: Filistinli esirlere idam cezası

Dünya bir soykırıma tanıklık etti...

İsrail ordusunun tam abluka altına aldığı Gazze'de, Filistinliler iki yılı aşkın süredir bombardıman altında hayat mücadelesine devam ediyor.

İsrail'in yerinden ettiği Filistinliler, soğuğa dayanıksız basit çadırlarda kışı atlatmaya çalışırken bir yandan da katiller ordusu tarafından esir alınan yakınlarını bekliyor..

Ancak İsrail, skandal bir karara imza attı.

FİLİSTİNLİ ESİRLERE İDAM CEZASINA ONAY

İsrail Meclisi, Filistinli esirlerin idam edilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını tüm tepkilere rağmen onayladı.

Uzun süredir aşırı sağcı koalisyonun gündeminde olan ve esirlere yönelik yaptırımları infaz boyutuna taşıyan düzenleme, yapılan oylama sonucunda kabul edildi.

İLK OTURUM KASIM 2025'TE YAPILMIŞTI

İsrail Meclisi, aşırı sağcılar tarafından sunulan Filistinli tutukluların idam edilmesini öngören yasa tasarısını Kasım 2025'te ilk oturumda onaylamış ve son düzenlemelerin yapılması için İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesine iletmişti.

Komite, Filistinli mahkumlara yönelik tartışmalı idam cezası tasarısını onaylayarak ikinci ve üçüncü oylamaların yapılması için Meclis Genel Kuruluna göndermişti.

4 AVRUPA ÜLKESİNDEN TEPKİ

Öte yandan İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya dışişleri bakanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi'nin Filistinli esirlere yönelik tartışmalı idam cezası tasarısını onaylamasına tepki gösterdi.

İdam cezasının, caydırıcı hiçbir etkisi olmayan, insanlık dışı ve onur kırıcı bir ceza biçimi olduğunun altı çizilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Bu nedenle, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi koşullarda olursa olsun idam cezasına karşı çıkıyoruz. İdam cezasının reddi, bizi birleştiren temel bir değerdir. Knesset (İsrail Meclisi) ve İsrail hükümeti içindeki İsrailli karar alıcıları bu planlardan vazgeçmeye çağırıyoruz.