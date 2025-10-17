İsrailli bir grup, Gazze'ye giden yardım tırlarını engellemeye çalıştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi.

Ateşkes anlaşmasına göre; İsrail'in, Gazze'ye her gün 600 tırdan oluşan insani yardımın girişine izin vermesi gerekiyor.

Ancak Filistinli kaynaklar, giren yardım tırı sayısının bunun çok altında olduğunu belirtiyor.

İsrailli bir grup ise, Gazze'ye sınırlı sayıda giren yardım tırlarının girişini engellemeye çalıştı.

GÖRÜNTÜLER YAYIMLANDI

"Tzav-9" isimli aşırı sağcı dernek, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan Gazze'ye gönderilen yardımların engellenmesi girişimine ilişkin görüntü yayımladı.

'YARDIMLARI DURDURUN'

Hamas'ın ölen bazı İsrailli esirlerin cenazelerini teslim etmemesi nedeniyle ateşkes anlaşmasını "ihlal ettiği" iddia edilerek, Gazze'ye giden yardımların durdurulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Gazze'ye yardımların engellenmesi için "Tzav-9" üyesi aşırı sağcı İsraillilerin, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na giden yollarda yardım tırlarını engellemeye çalıştığı belirtildi.

YARDIM TIRLARININ ÖNÜNÜ KESTİLER

Paylaşımda yer alan görüntüde, bir grup aşırı sağcı İsraillinin, Gazze'ye gönderilen yardım tırlarının önünün kestiği görüldü.

Aşırı sağcı İsraillilerin yolu kesmesi nedeniyle yardım tırlarının hareket edemediği kameraya yansıdı.