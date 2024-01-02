İsrailli eski general: Ordu Gazze'de çamura battı İsrail'in Gazze'ye saldırısına ülke içinden de tepkiler artıyor. Eski general Yitzhak Brick, ordunun savaşın hedeflerinden uzaklaştığını, Gazze'de giderek çamura battığını söyledi.

AA

İsrail’in aylardır Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor.

Yıllardır abluka altında olan Gazze, 7 Ekim'den bu yana topyekûn abluka altına alındı.

Yoğun bombardımana tutulan bölgede gece-gündüz roketler durmuyor.

Hastaneler, camiler ve kiliseler sık sık hedef oluyor ve can kaybında bilanço giderek ağırlaşıyor.

İsrail ordusunu eleştirdi

İsrail ordusunda görevli eski general Yitzhak Brick, İsrail'in Gazze saldırılarını eleştirdi.

Brick, İsrailli esirlerin serbest kalması gibi savaşın amaçlarından uzaklaşıldığını belirtti.

"Gazze'de giderek çamura batıyoruz"

General, İsrail basınındaki yazısında durumu "Gazze'de giderek çamura batıyoruz." cümlesiyle özetledi.

Eski general, şartların İsrail ordusunun hedeflerine ulaşmasının mümkün olmayacağını gösterdiğini vurguladı.

Ordunun Refah'a girme niyeti yok

Yitzhak Brick, ordunun Refah kentine girme niyetinin olmadığını da itiraf etti, Hamas'ın Refah'ın tamamını kontrol altında tuttuğunu belirtti.

İsrail'deki aşırı sağ yanlısı hükümet üyelerini de eleştiren Brick, üyelerin sahadaki gerçekleri görmezden gelerek sahte bir gerçeklik yaşadıklarını vurguladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)