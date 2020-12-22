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    İsrailli heyet Fas'a gitti

    İsrail'den Fas'a yapılan ilk resmi ziyarette, Trump'ın danışmanı Kushner de yer aldı.
    • AA
    • 22.12.2020 - 17:31
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 17:35
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    İsrailli heyet Fas'a gitti

    İsrail ile Fas arasında normalleşme anlaşmasının ardından yeni gelişmeler yaşanıyor.

    Tel Aviv'den Rabat'a ilk resmi ziyareti gerçekleştirecek heyet yola çıktı.

    İSRAİLLİ VE ABD'Lİ HEYET FAS'A HAREKET ETTİ

    İki ülke arasındaki ilk ticari uçuş olması nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda yapılan resmi törenin ardından İsrailli ve ABD'li heyeti taşıyan uçak, Fas'a hareket etti.

    İLK RESMİ ZİYARET

    İlişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından İsrail'den Fas'a yapılan ilk resmi ziyarette, İsrail heyetine Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat öncülük ediyor.

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    KUSHNER DE UÇAKTA

    Shabbat ve beraberindeki İsrailli yetkilileri taşıyan uçakta, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in aralarında yer aldığı ABD'li yetkililer de bulunuyor.

    ANLAŞMALAR İMZALANACAK

    Ziyaret kapsamında İsrail ile Fas arasında bir dizi anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

    Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık'ta İsrail ile resmi ikili temasların ve diplomatik ilişkilerin "mümkün olan en kısa sürede" yeniden başlayacağını duyurmuştu.

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