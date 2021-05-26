İsrailli heyete, Birleşik Arap Emirlikleri'nde danslı karşılama

BAE'li dans ekibinin gösterisi, İsrailli heyet tarafından ilgiyle izlendi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında geçen yıl varılan normalleşme anlaşması yeni bir boyut kazandı.

İki ülke, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirmeye karar vermişti.

BAE'DE İSRAİLLİ HEYET İÇİN DANS

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, Tel Aviv'den bir heyetin BAE'ye ziyareti sırasında karşılandığı anlar yer aldı.

İsrailli heyet, burada geleneksel dans ile karşılandı. 5 kişilik dans ekibi, heyet tarafından ilgiyle izlendi.

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrailli heyeti dans ile karşıladı ViDEO







TEL AVİV İLE NORMALLEŞME

Anlaşmanın yapıldığı dönemde BAE hükümetinden gelen açıklamada, Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum başkanlığındaki Bakanlar Kurulu'nun, BAE ve İsrail arasında tam diplomatik ilişki ve barış anlaşması olan İbrahim Anlaşması'nı onaylama kararı aldığı belirtilmişti.

Anlaşmanın "bölge halklarının beklentilerinin gerçekleşmesi için barış ve istikrarın önemli bir parçası olacağı", ayrıca ekonomik, kültürel ve bilimsel ilişkilerin yolunu açmasından ötürü bölge halklarının refah ve ilerleme çabalarına destek vereceği savunulmuştu.

İSRAİL MECLİSİ'NİN ONAYI

İsrail meclisi, 15 Ekim'de BAE ile yapılan normalleşme anlaşmasını oy çokluğuyla kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail'le "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.