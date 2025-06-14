Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İsrail'in İran'ın çeşitli kentlerine düzenlediği hava saldırılarının ardından, İran ordusunun misilleme saldırıları hız kazandı.

İki ülke, gece boyu karşılıklı olarak birbirlerinin stratejik öneme sahip noktalarını hedef aldı.

Tüm dünya bu çatışmayı yakından takip ederken, İran'ın ardı ardına ateşlediği füzeler, İsrail'de büyük bir paniğe yol açtı.

ADETA MARKETLERİ YAĞMADILAR

Saldırının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren Aşkelon sokaklarında olağanüstü bir hareketlilik yaşandı.

İsrailliler marketlere akın ederek su, konserve, ekmek ve temel ihtiyaç ürünlerini toplu şekilde satın aldı.

MARKETLER YOĞUNLUKTAN KAPANDI

Kısa süre içinde rafların boşaldığı, bazı marketlerin ise yoğunluk nedeniyle geçici olarak kapılarını kapattığı bildirildi.

Süpermarketlerdeki raflar, saatler içinde adeta yağmalanarak boşaldı.

Un, su, konserve gıda ve diğer temel ihtiyaç ürünleri hızla tükendi.

SIĞINAKLARA DOLUŞTULAR

Saldırı haberlerinin yayılmasıyla birlikte, Aşkelon'daki vatandaşlar kendilerini güvence altına almak için sığınaklara yöneldi.

Kentteki sığınakların birçoğunun dolduğu, bazı ailelerin ise evlerindeki özel sığınak odalarına çekildiği bildirildi.

Yerel kaynaklar, sokakların genellikle sessiz olduğunu, ancak marketlerin ve benzin istasyonlarının çevresinde yoğun kalabalıklar oluştuğunu ifade etti.