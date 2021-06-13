12 yıllık Netanyahu döneminin bitmesiyle İsrailliler sokaklarda kutlamalara başladı.

İsrail'de Binyamin Netanyahu'nun 12 yıllık iktidar dönemi sona erdi.

Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyon hükümeti parlamentoda güven oyu aldı.

Oylamanın ardından iktidar değişikliği haberi kamuoyuna yansıdı.

NETANYAHU KARŞITLARI KUTLAMAYA BAŞLADI

Netanyahu döneminin bitmesi haberinin ardından İsrailliler başkent Tel Aviv başta olmak üzere birçok şehirde sokaklara döküldü.

Binlerce İsraillinin toplandığı meydanlarda kutlamalar yapıldı.

İsrailliler Netanyahu döneminin kapanışını kutladı VİDEO