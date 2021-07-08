İsrailliler, tutuklu Filistinlinin evini yıktı

Tutuklu Filistinli Muntasır Şelbi'ye ait evin yıkılması sırasında tepki gösteren mahallelilere gerçek ve plastik mermiyle müdahale edildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da insanlık dışı faaiyetlerini sürüdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusaya beldesine baskın düzenledi.

Askerler, burada 44 yaşındaki Filistinli tutuklu Muntasır Şelbi'ye ait, ailesinin yaşadığı iki katlı evi yıktı.

GERÇEK MERMİYLE MÜDAHALE EDİLDİ

İsrail güçleri, yıkıma tepki gösteren belde sakinlerine gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

6 MAYIS'TAN BERİ TUTUKLU

ABD vatandaşlığı da bulunan Muntasır Şelbi, 2 Mayıs'ta bir Yahudi yerleşimcinin öldüğü, ikisinin yaralandığı olayın faili olmakla suçlanıyor.

Şelbi, 6 Mayıs'ta İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.