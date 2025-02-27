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AA

İstanbul önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapıyor.

Rusya heyeti, ABD ile görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi.

İKİLİ ANLAŞMAZLIKLAR ELE ALINACAK

Reuters'ın bildirdiğine göre, görüşmede ikili anlaşmazlıklar ele alınacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada Rus ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin karşılıklı çalışması konusunu görüşmek için 27 Şubat’ta İstanbul’da bir araya geleceğini duyurmuştu.

HEYETLER GEÇTİĞİMİZ HAFTA SUUDİ ARABİSTAN'DA GÖRÜŞTÜ

Heyetleri geçen hafta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ukrayna'daki savaşa barışçıl bir çözüm bulunması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak görüşmenin hazırlıkları konusunda görüşmelerde bulunmuştu.