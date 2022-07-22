İstanbul'daki anlaşmanın ardından buğday fiyatları düştü

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle tahılda yaşanan küresel krizin İstanbul'da atılan imza ile çözülmesiyle birlikte, buğday fiyatlarında gerileme görüldü.

Rusya ve Ukrayna savaşının getirdiği birçok sorundan biri de tahıl kriziydi.

İstanbul'da tahıl koridoru için atılan imzalar ile birlikte bağlar çözülmüş oldu.

Atılan imzaların mürekkebi kurumadan buğday fiyatlarında olumlu gelişmeler yaşandı.

Son 5 ayın en düşük seviyesi

Buğday'ın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Tahıl krizinin çözülmesiyle arzın yükseleceği beklentileri, buğdaya yaklaşık yüzde 6 değer kaybettirerek 7,7 dolara düşürdü. Bu seviyeler en son Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce görülmüştü.

Türkiye'nin çabaları sonuç verdi

Buğday, son bir aydır Türkiye'nin de gayretleriyle tahıla yönelik olumlu gelişmelerle düşüş eğilimine geçmişti.

İstanbul'da atılan imzalarla düşüş rekorunu kırmış oldu.

Tahıl koridoru için imzalar atıldı

Tahıl koridoru için imzalar atıldı - Haberi için tıklayınız -