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    İstanbul'daki anlaşmanın ardından buğday fiyatları düştü

    İstanbul'daki anlaşmanın ardından buğday fiyatları düştü

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle tahılda yaşanan küresel krizin İstanbul'da atılan imza ile çözülmesiyle birlikte, buğday fiyatlarında gerileme görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 22:55
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 23:03
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    Rusya ve Ukrayna savaşının getirdiği birçok sorundan biri de tahıl kriziydi.

    İstanbul'da tahıl koridoru için atılan imzalar ile birlikte bağlar çözülmüş oldu.

    Atılan imzaların mürekkebi kurumadan buğday fiyatlarında olumlu gelişmeler yaşandı.

    Son 5 ayın en düşük seviyesi

    Buğday'ın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

    Tahıl krizinin çözülmesiyle arzın yükseleceği beklentileri, buğdaya yaklaşık yüzde 6 değer kaybettirerek 7,7 dolara düşürdü. Bu seviyeler en son Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce görülmüştü.

    İstanbul daki anlaşmanın ardından buğday fiyatları düştü #1

    Türkiye'nin çabaları sonuç verdi

    Buğday, son bir aydır Türkiye'nin de gayretleriyle tahıla yönelik olumlu gelişmelerle düşüş eğilimine geçmişti.

    İstanbul'da atılan imzalarla düşüş rekorunu kırmış oldu.

    Tahıl koridoru için imzalar atıldı

    Tahıl koridoru için imzalar atıldı - Haberi için tıklayınız -

    İstanbul daki anlaşmanın ardından buğday fiyatları düştü #2

    İstanbul daki anlaşmanın ardından buğday fiyatları düştü #3


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