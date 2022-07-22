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- İstanbul'daki anlaşmanın ardından buğday fiyatları düştü
İstanbul'daki anlaşmanın ardından buğday fiyatları düştü
- Haber Merkezi
- 22.07.2022 - 22:55
- Güncelleme : 22.07.2022 - 23:03
Rusya ve Ukrayna savaşının getirdiği birçok sorundan biri de tahıl kriziydi.
İstanbul'da tahıl koridoru için atılan imzalar ile birlikte bağlar çözülmüş oldu.
Atılan imzaların mürekkebi kurumadan buğday fiyatlarında olumlu gelişmeler yaşandı.
Son 5 ayın en düşük seviyesi
Buğday'ın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Tahıl krizinin çözülmesiyle arzın yükseleceği beklentileri, buğdaya yaklaşık yüzde 6 değer kaybettirerek 7,7 dolara düşürdü. Bu seviyeler en son Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce görülmüştü.
Türkiye'nin çabaları sonuç verdi
Buğday, son bir aydır Türkiye'nin de gayretleriyle tahıla yönelik olumlu gelişmelerle düşüş eğilimine geçmişti.
İstanbul'da atılan imzalarla düşüş rekorunu kırmış oldu.
Tahıl koridoru için imzalar atıldı
Tahıl koridoru için imzalar atıldı - Haberi için tıklayınız -