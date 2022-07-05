İsveç Başbakanı Andersson, Ukrayna'yı ziyaret etti

Andersson, Kiev'de Zelensky ile bir araya geldi. İki ülke ilişkileri ve Rus savaşının görüşüldüğü zirvede ortak bildiriye imza atıldı. İsveç lideri, saldırılarda ağır hasar alan yerleri de gezdi.

Batı'dan Ukrayna'ya liderler düzeyindeki ziyaretler devam ediyor.

Son ziyaret, ülkesi NATO'ya katılım sürecinde olan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson tarafından gerçekleştirildi.

İsveç'ten Ukrayna'ya ziyaret

Başbakan Andersson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky tarafından kabul edildi.

Rusya'nın saldırılarını ve Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı durumu ele alan iki lider, savunma ve enerji iş birliği konusunda ortak bir bildiriye imza attı.

Başbakan Andersson, yıkılan yerleri gezdi

Andersson, Ukrayna seyahati sırasında Rus birliklerinin saldırılarından en çok etkilenen yerlerden olan Buça ve Borodianka'ya gitti.

Kyiv Post'un aktardığına göre, yıkılan binaları ve çeşitli yapıları yerinde gören Andersson, "Zelensky, Ukraynalıların sadece Ukrayna için değil, uygar dünya için de savaştığını söylüyor. Bu, mutlak bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Zelensky'nin açıklaması

Öte yandan Zelensky, yaptığı açıklamada, "Bu, ikili ilişkiler tarihinde bu türden ilk belgedir. Ortak bildiri, her iki devletimiz için de temel sorunları ortaya koyuyor. Özellikle savunma iş birliği, nükleer enerji, enerji verimliliği ve Ukrayna için mali destek alanlarında sektörel iş birliği için geçerli." dedi.

Zelensky ayrıca, insani destek için Stockholm yönetimine teşekkür etti.

"Rus savaşının bu zor zamanında..."

Ukrayna lideri, "100 bin Ukrayna vatandaşı İsveç'te ve İsveç onları destekliyor. Rus savaşının bu zor zamanında Ukrayna vatandaşlarına gösterdiğiniz samimi ilgiyi hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.