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İsveç Başbakanı Andersson, Ukrayna'yı ziyaret etti
- Haber Merkezi
- 05.07.2022 - 10:06
- Güncelleme : 05.07.2022 - 10:20
Batı'dan Ukrayna'ya liderler düzeyindeki ziyaretler devam ediyor.
Son ziyaret, ülkesi NATO'ya katılım sürecinde olan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson tarafından gerçekleştirildi.
İsveç'ten Ukrayna'ya ziyaret
Başbakan Andersson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky tarafından kabul edildi.
Rusya'nın saldırılarını ve Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı durumu ele alan iki lider, savunma ve enerji iş birliği konusunda ortak bir bildiriye imza attı.
Başbakan Andersson, yıkılan yerleri gezdi
Andersson, Ukrayna seyahati sırasında Rus birliklerinin saldırılarından en çok etkilenen yerlerden olan Buça ve Borodianka'ya gitti.
Kyiv Post'un aktardığına göre, yıkılan binaları ve çeşitli yapıları yerinde gören Andersson, "Zelensky, Ukraynalıların sadece Ukrayna için değil, uygar dünya için de savaştığını söylüyor. Bu, mutlak bir gerçek." ifadelerini kullandı.
Zelensky'nin açıklaması
Öte yandan Zelensky, yaptığı açıklamada, "Bu, ikili ilişkiler tarihinde bu türden ilk belgedir. Ortak bildiri, her iki devletimiz için de temel sorunları ortaya koyuyor. Özellikle savunma iş birliği, nükleer enerji, enerji verimliliği ve Ukrayna için mali destek alanlarında sektörel iş birliği için geçerli." dedi.
Zelensky ayrıca, insani destek için Stockholm yönetimine teşekkür etti.
"Rus savaşının bu zor zamanında..."
Ukrayna lideri, "100 bin Ukrayna vatandaşı İsveç'te ve İsveç onları destekliyor. Rus savaşının bu zor zamanında Ukrayna vatandaşlarına gösterdiğiniz samimi ilgiyi hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.