İsveç Başbakanı Anderssson: PKK bizim için de terör örgütüdür

İsveç Başbakanı Anderssson: PKK bizim için de terör örgütüdür

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak düzenlenen basın toplantısında konuşan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, PKK'nın İsveç için de terör örgütü olduğunu söyledi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada Andersson, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeleri "iyi ve yapıcı" olarak nitelendirdi.

"PKK bizim için de terör örgütüdür"

Türkiye ile görüşmelerin kısa sürede tamamlanacağını umduğunu söyleyen Andersson, "İsveç, teröre karşı güçlü duruşunu koruyacak, teröristler için güvenli bir sığınak olmayacak. AB'nin terör örgütü listesindeki PKK, bizim için de terör örgütüdür. " dedi.

Stoltenberg: İsveç, Finlandiya ve müttefikimiz Türkiye arasında bir anlaşma üzerine çalışıyoruz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin güvenlik kaygıları NATO üyelik sürecinin bir parçası olarak dikkate alınmalıdır. Hiçbir müttefiğimiz, terör örgütü PKK’nın saldırıları da dahil olmak üzere, Türkiye’den daha fazla saldırıya uğramadı.

İsveç, Finlandiya ve müttefikimiz Türkiye arasında, silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, güvenlik endişelerini daha fazla ele almak için bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz"







