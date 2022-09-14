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    İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'dan istifa kararı

    İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'dan istifa kararı

    İstifa edeceğini açıklayan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, karara gerekçe olarak 'aşırı sağ bloğun seçimi kazanma yolunda görünmesini' gösterdi.
    • 14.09.2022 - 21:29
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 21:52
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    İsveç'in Sosyal Demokrat Başbakanı Magdalena Andersson, bugün gerçekleştirilen seçim turunda yenilgiyi kabul ederek, dört partili sağ muhalefet bloğun zaferini ilan etti.

    "Parlamentoda 1 ya da 2 koltuk avantajına sahipler"

    Andersson düzenlediği basın toplantısında, "Parlamentoda bir ya da iki koltuk avantajına sahipler. Az bir çoğunluk ama çoğunluk." dedi.

    İstifa edecek

    Andersson, yarın başbakanlık görevinden istifa edeceğini bildirdi.

    İsveç Başbakanı Magdalena Andersson dan istifa kararı #1

    Birinci parti çıkmasına rağmen milletvekili eksiği hükümet kurmasını zorlaştırıyor

    Andersson liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti seçimlerden yüzde 30,5 oy ile birinci parti çıkmasına rağmen sol blok olarak, sağ bloktan 1 eksik milletvekili çıkarmaları hükümet kurma işini zorlaştırıyor.

    Aşırı sağcı SD ile hükümet kurmamak için bu seçimde sol blok içinde yer alan Merkez Partisi lideri Annie Lööf'de, Sosyal Demokrat Parti ile hükümet kurup diğerlerinin de kendilerini dışarıdan desteklemesini istedi.

    Lööf, sağ blokun lokomotif partisi ılımlı Muhafazakar Parti ve Sosyal Demokrat Parti ile geniş gövdeli bir hükümet kurulabileceği sinyalini de verdi.

    İsveç Başbakanı Magdalena Andersson dan istifa kararı #2


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