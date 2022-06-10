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    İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Türkiye'nin tavrıyla ilgili konuştu

    Linde, "Hedefimiz, Türkiye'nin gündeme getirdiği çekinceler konusunda yapıcı bir yaklaşımla ilerlemek" dedi.
    • 10.06.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 14:19
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    İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Türkiye'nin tavrıyla ilgili konuştu

    Stockholm, NATO'ya üyelik süreciyle ilgili yeni bir değerlendirme yaptı.

    İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'nin çekincelerine ilişkin yapıcı yaklaşımla hareket etmeyi hedeflediklerini söyledi.

    "Türkiye'nin çekinceleri konusunda yapıcıyız" açıklaması

    Parlamento'da dış politikaya yönelik hazırladıkları beyannameyi sunan Linde, "İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'nin güvenliğine de dayanışma içinde katkı sunacak." dedi.

    Linde, "Hedefimiz, Türkiye'nin gündeme getirdiği çekinceler konusunda yapıcı bir yaklaşımla ilerlemek. Terörizme karşı mücadelede de benzer düşünenlerle ortak hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    1 Temmuz'da yeni terör yasası yürürlüğe girecek

    Terörü kınadığını da vurgulayan Linde, 1 Temmuz'da yeni terör yasasının yürürlüğe gireceğini ve yasanın sıkılaştırıldığını kaydetti.

    Linde, İsveç'in NATO üyeliği dahilinde silah ihracatı koşullarını değiştirebileceğini aktardı.

    İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Türkiye nin tavrıyla ilgili konuştu #1

    Linde'ye Kakabaveh tepkisi

    Hristiyan Demokratlar Partisi milletvekili Mikael Oscarsson da Linde'ye, bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh ile yaptıkları PKK/YPG'ye destek anlaşmasına dikkati çekerek, eleştirilerde bulundu.

    "Vahşi bir siyasi"

    Oscarsson, Linde'ye, "'Vahşi bir siyasi' Kakabaveh ile partiniz Sosyal Demokratların yaptığı anlaşma ortada durdururken Türkiye ile nasıl bir müzakere yapmayı sürdüreceksiniz?" şeklinde soru yöneltti.

    AA'nın haberine göre, Linde ise Kakabaveh'e "vahşi siyasi" demenin küçültücü bir dil olduğunu ve buna itiraz ettiğini vurgularken, Türkiye ile bir çözüme ulaşmak için müzakere yaptıklarını hatırlattı.


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