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    İsveç, NATO görüşmeleri için Türkiye'ye diplomat heyeti gönderecek

    İsveç, NATO görüşmeleri için Türkiye'ye diplomat heyeti gönderecek

    İsveç hükümeti, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye göndermeye karar verdiğini açıkladı.
    • 16.05.2022 - 01:35
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    Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından Finşlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olma isteği daha da arttı.

    Ancak bu iki ülkenin terör örgütü PKK'ya desteği nedeniyle Türkiye, üyeliklerine soğuk bakıldığını en üst makamdan dile getirdi.

    Türkiye'nin bu konuda ikna edilmesi için diplomasi trafiği yoğunlaştı.

    İsveç, Türkiye'yi ikna etmek için heyet gönderecek

    İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, heyetin Türkiye'ye gideceğini doğrularken, iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti'sinin, ülkenin NATO üyeliğine başvurması yönünde aldığı kararı değerlendirmek için çok yakında Ankara'ya bir heyet gönderileceğini belirtti.

    "Rusya, hava sahamızı ihla etti, siber saldırılar ve sınır hareketliliği artabilir"

    AA'nın haberine göre; İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı Rusya'nın tepkisini de değerlendiren Linde, ''Rusya, hava sahamızı ihlal etti, bizim Nazi olduğumuza dair dezenformasyon kampanyaları yaptılar. Siber saldırılar artırılacaktır ve sınırımızda bir hareketlilik yaşanacaktır.'' ifadelerini kullandı.

    İsveç, NATO görüşmeleri için Türkiye ye diplomat heyeti gönderecek #1

    Sosyal Demokratlar NATO'ya girme kararı aldı

    Sosyal Demokrat Parti'nin yönetiminin dünkü toplantısından NATO'ya üyelik başvurusu yapılması kararı çıkmıştı. Bu kararla birlikte mecliste sağ partilerin de desteği ile İsveç'in NATO üyeliğine başvurusuna kesin gözüyle bakılıyor.

    Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya tavrını gösterdi

    Öte yandan Almanya'nın başkenti Berlin'de, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda, Linde ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden, sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.


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