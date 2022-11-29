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    İsveç terör yasasını yazdan önce uygulamaya başlayacak

    İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, yılbaşında yürürlüğe girecek yeni terör yasasının uygulamasına yazdan önce başlayacaklarını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 21:34
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    İsveç terör yasasını yazdan önce uygulamaya başlayacak

    Türkiye'nin NATO üyelikleri için teröre verdikleri desteği kesmelerini ve ülkelerindeki teröristleri iade etmelerini şart koştuğu İsveç ve Finlandiya'da bu yönde adımlar için süreç devam ediyor.

    İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin haber ajansı TT'ye konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Kristersson yaptığı açıklamada, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra kapsamında Stockholm'de gerçekleştirilen ikinci ortak mekanizma toplantısını değerlendirdi.

    "Terör yasasını yazdan önce uygulamaya başlıyoruz"

    Toplantının verimli geçtiğini aktaran Kristersson, "Türk tarafı açıkça ilk defa memnuniyetlerini dile getirdi." dedi.

    Kristersson, yeni terör yasasına değinerek, "Bu yılın başında çıkacak ve terör örgütlerine katılmayı engelleyen terör yasasının uygulaması yazdan önce başlayacak. İsveç, Türkiye ile yapılan anlaşmaya uymaya devam ediyor." diye konuştu.

    "Görüşme olumlu geçti"

    Türkiye'nin ne zaman İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağını bilmediğini söyleyen Kristersson, bunu Türkiye'nin bileceğini kaydetti.

    Öte yandan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te görüştü.

    Görüşme sonrası açıklama yapan Billström, "Görüşme oldukça verimli ve güzel geçti." dedi.

    İsveç terör yasasını yazdan önce uygulamaya başlayacak #1


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