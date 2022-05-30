İsveç: Türkiye'ye silah satabiliriz

İsveç'ten, Türkiye'ye silah ihracatı yapabilecekleri açıklaması gelirken, terör örgütüne giden silahların aynı zamanda ABD lisansı ile üretildiği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası kendilerini güvene almak için NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya, terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıklarından dolayı Türkiye'nin vetosuna takıldı.

2019'dan beri Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan İsveç, NATO üyeliği için ambargodan vazgeçme sinyali verdi.

İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP) Başkanı Karl Evertsson, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye ile yürütülen müzakerelere ilişkin Expressen gazetesine açıklamada bulundu.

"Türkiye silah almıyor, ama isterlerse satabiliriz"

AA'Nın haberine göre; İsveç savunma komisyonunun talep ettiği koşullarda silah ihracatı yaptıklarını kaydeden Evertsson, "Türkiye'nin şu an bizim silahlarımıza ihtiyacı yok. Bizden silah almıyorlar. Savunma komisyonundan gelen uygulamaları duruma göre değerlendiriyoruz. Türkiye'ye bugünkü koşullarda silah satabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Bu silahlar, ABD lisansı altında da üretiliyor"

Evertsson, İsveç yapımı tanksavar AT-4 silahlarının terör örgütü PKK'nın eline nasıl geçtiğine ilişkin soruya ise "Biz, bu silahları örgütlere ihraç etmiyoruz. Bu, söz konusu silahların ABD'nin lisansı altında da üretiliyor olması ve bunların üçüncü ülkelere gönderilmesine izin verilmemesi koşuluna dikkat etmemizden kaynaklanıyor olabilir." yanıtını verdi.

İsveç, 2019'dan beri Türkiye'ye silah satmıyor

ISP, 15 Ekim 2019'da Türkiye'ye silah satışını yasaklamıştı.

Devlet radyosu SR'nin haberine göre, bu tarihten sonra 3 İsveç merkezli özel silah üreticisi şirketin, Türkiye'ye silah satma isteği kabul edilmemişti.