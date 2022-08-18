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    İsveç, yüksek elektrik fiyatlarını aşağı çekme hazırlığında

    Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerji maaliyetlerinde artış yaşanırken İsveç hükümeti, yüksek elektrik fiyatlarını aşağı çekmek amacıyla yeni bir yasa hazırlıyor.
    • 18.08.2022 - 07:08
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    İsveç, yüksek elektrik fiyatlarını aşağı çekme hazırlığında

    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş, tüm dünyayı olumsuz etkiledi.

    İki ülke arasındaki savaş sonrası, enerji maaliyetleri yükseldi ve bu durum, İsveç'i de harekete geçirdi.

    İsveç hükümeti, kış aylarında yüksek elektrik fiyatlarını aşağı çekmek için yeni bir yasa hazırladığını duyurdu.

    2,9 milyar dolarlık bütçe

    Başbakan Magdalena Andersson, ülkede artan elektrik fiyatlarını kışın dengelemek için hükümetin 30 milyar kronluk (yaklaşık 2,9 milyar dolar) bir bütçe hazırladığını söyledi.

    Andersson, bu paranın, elektrik maliyetlerini dengelemek için İsveç Kamu Elektrik Hizmet Kuruluşu'na aktarılacağını kaydetti.

    İsveç, yüksek elektrik fiyatlarını aşağı çekme hazırlığında #1

    "Yüksek enerji maliyetleri herkesi etkiliyor"

    Elektrik fiyatlarının artışından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutan Andersson, "Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle yüksek enerji maliyetleri herkesi etkiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İsveç evlerini ve İsveç endüstrisini rehin tutmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    İsveç, yüksek elektrik fiyatlarını aşağı çekme hazırlığında #2

    İsveç'te elektrik fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı

    İsveç'te geçen hafta 4,7 kron (yaklaşık 8 lira) olan bir kilovatsaatlik elektrik ücreti, bu hafta 7,68 krona (yaklaşık 12 lira) yükseldi.

    Bixia Enerji Şirketi'nin analisti Jonas Sigvardsson, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, ülkedeki elektrik fiyatı artışlarının, tüm zamanların rekorunu kırdığını söylemişti.

    AA'nın haberine göre; Sigvardsson, rekor fiyat artışlarını, Avrupa'daki gaz fiyatlarının yükselmesine bağlamıştı.

    İsveç, yüksek elektrik fiyatlarını aşağı çekme hazırlığında #3


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