Bakan Johansson hakkındaki önergeyle ilgili oylama, 1 oy farkla 175'e ulaşamadı. Terör örgütünden emir alan Kakabaveh, Meclis'e girerek oy kullandı.

İskandinav ülkesinde kritik bir oylama yapıldı.

İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkındaki gensoru önergesi Meclis'te oylandı.

İsveç Demokratlar Partisi'ne, ana muhalefet Muhafazakar Parti (M), Hristiyan Demokratlar Parti (DK) ve Liberal Parti (L) destek verdi.

Aleyhte kullanılan oy 174'te kaldı

Ancak Johansson'un bakanlığının düşmesi için gerekli 175 oyu yakalanamadı. Gensoru aleyhinde oy kullanan milletvekillerinin sayısı 174'te kaldı.

Parlamentoda gensoru önergesinde kritik rakam 175 olduğu için, terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in kullanacağı oy merak konusuydu.

İsveç'te gensoru önergesi reddedildi VİDEO



PKK destekçisi vekil kararını değiştirdi

Daha önce hükümetin, kendisiyle YPG/PKK'ya destek verilmesi yönünde yapılan anlaşmaya sadık kalmadığını öne süren Kakabaveh, Türkiye ile NATO görüşmelerinin devam etmesinden dolayı da Johansson'un aleyhinde oy kullanacağını açıklamıştı.

Hükümete önce şantaj yapan daha sonrada pazarlık yapmaya çalışan Kakabaveh, son dakikada kararını değiştirerek Johansson lehine oy kullandı.

Türkiye, iadesini istiyor

Türkiye, İsveç'ten terör örgütü PKK ve bu örgütle bağlantılı diğer yapılarla arasına net çizgiler çekmesini istiyor.

Kakabaveh'le ilgili Ankara'nın iade talebi Stockholm'e iletildi, ancak talep henüz karşılık bulmadı.





Örgüt emir verdi, Kakabaveh oyunu kullandı

Expressen gazetesinin iddiasına göre, Suriye'nin kuzeyinde etkili örgüt elebaşı, Kakabaveh'i arayarak kriz çıkarmaması gerektiği yönde telkinde bulundu. Kakabaveh, gelen emir üzerine Meclis'e girerek oy kullandı.

Hristiyan Demokratlar Partisi Genel Başkanı Ebba Busch, Mecliste yaptığı konuşmada, Kakabaveh'in, gensoru önergesi için 3 kez karar değiştirdiğini, en son Kuzey Suriye'den gelen emirle bugün Johansson'a destek vererek gensoru aleyhinde oy kullandığını söyledi.

Önerge kabul edilseydi Başbakan görevi bırakacaktı

Busch, NATO görüşmeleri için Kakabaveh'le iş birliğinin kesilmesini istedi. Bu arada İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, önergenin kabul edilmesi durumunda görevinden istifa edeceğini dile getirmişti.





Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında imzalanan anlaşma

AA'nın haberine göre, İsveç'te Kasım 2021'de, Sosyal Demokrat Partili Andersson, istifa ederek görevi bırakan Stefan Löfven tarafından başbakanlık için önerilmişti.

349 milletvekilinin bulunduğu mecliste hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Andersson, bağımsız milletvekili Kakabaveh'in desteğini alarak 1 oy farkla 24 Kasım'da Başbakan seçilmişti.

Bu oy karşılığında Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında YPG/PKK'ya destek olunması için anlaşma imzalanmıştı.

Johansson hakkındaki gensoru önergesi

Meclisteki sağ partiler, çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle 2 Haziran'da Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson hakkında gensoru önerisi vermişti.