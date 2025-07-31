İsveç'ten AB ülkelerine "İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nın ticaret bölümünün dondurulması" çağrısı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sıkı ablukası sürerken İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine dikkat çeken bir çağrı yaptı.

Yaşanan gelişmede İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsrail'in Gazze Şeridi'nde neden olduğu insani krize ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"İSVEÇ, AB'NİN EN KISA SÜREDE ORTAKLIK ANLAŞMASI'NIN TİCARET BÖLÜMÜNÜ DONDURMASINI TALEP ETMEKTEDİR"

Açıklamada, "Gazze'deki durum tamamen korkunç ve İsrail, en temel yükümlülüklerini ve acil yardımla ilgili yaptığı anlaşmaları yerine getirmemektedir" denildi.

AB ülkelerine çağrı yapan İsveç Başbakanı Kristersson, şu ifadeleri kullandı:

Bu nedenle İsveç, AB'nin en kısa sürede Ortaklık Anlaşması'nın ticaret bölümünü dondurmasını talep etmektedir. İsrail üzerindeki ekonomik baskı artırılmalıdır. İsrail hükümeti, Gazze'ye engelsiz insani yardımın ulaştırılmasına izin vermelidir.

"ESİRLER DERHAL VE KOŞULSUZ OLARAK SERBEST BIRAKILSIN"

Hamas üzerindeki baskının da artırılması gerektiğini belirten Kristersson, "Esirler derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılsın. İsveç, Orta Doğu'daki birçok ülkenin Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve gelecekteki Gazze yönetiminde yer almamasını talep etmesini memnuniyetle karşılamaktadır" açıklamasını yaptı.