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    İsviçre, F-35A almak için ABD ile anlaştı

    İsviçre hükümeti, Federal Silahlanma Ofisinin bugün, 36 adet F-35A temin etmek için ABD makamlarıyla anlaşmaya vardığını duyurdu.
    • 19.09.2022 - 20:13
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    İsviçre, F-35A almak için ABD ile anlaştı

    İsviçre hükümeti, F-35A tipi savaş jeti satın almak için ABD ile anlaşma imzaladı.

    Anlaşma kapsamında 2027'de başlayacak F-35A teslimatlarının 2030'a kadar devam edeceği ve F-35A'ların, İsviçre Hava Kuvvetlerinde mevcut F/A-18 Hornets ve F-5 Tigers jetlerinin yerini alacağı bildirildi.

    Öte yandan hükümetin, anlaşmayı, muhalefetin referanduma götürme sürecini beklemeden imzalaması tepki çekti.

    Muhalefet partileri anlaşmanın endişe verici olduğunu belirtti

    Muhalefet partileri F-35A anlaşmasının referandum sonuçları beklenmeden imzalanmasının hukuksuz olduğunu öne sürerken İsviçre Parlamentosuna bağlı Teftiş Komisyonu, anlaşmanın bu şekilde yapılmasının "endişe verici" olduğunu fakat "kanunlara aykırı olmadığını" belirtti.

    Referandum kabul edilmiş ancak hangi ülkelerden harp malzemeleri alınacağı belirtilmemişti

    AA'nın haberine göre, İsviçre'de 2020'de düzenlenen referandumda ordunun modernleştirilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edilmiş fakat modernleştirilme kapsamında hangi ülkelerden harp malzemeleri alınacağı, referandum metninde belirtilmemişti.

    Referandumun ardından hükümet, ABD'den 36 adet F-35A alınmasına dair 6 milyar İsviçre Frangı (6,1 milyar dolar) değerinde ön anlaşma imzalamıştı.

    Muhalefet partileri, 2020 referandumunda F-35A'ların alınacağına dair ibare olmadığı gerekçesiyle konuyu halk oylamasına götürme çağrısı yapmıştı.

    "F-35'leri Durdur" kampanyası altında imza toplayan muhalefet, 27 Mayıs'ta, referandum için gerekli 100 bin imzaya ulaştıklarını duyurmuştu.

    İsviçre, F-35A almak için ABD ile anlaştı #1


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