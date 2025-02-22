İsviçre'de terör örgütü PKK yapılanması! Eğitim verip Türk ordusuna karşı gönderiyorlar

AA

İsviçre Federal Hükümeti, İsviçre Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Quattro Jacqueline'nin, terör örgütü PKK'nın ülkedeki varlığı ve yürüttüğü faaliyetlerinden duyduğu endişe dolayısıyla Aralık 2024'te Federal Parlamento'ya (Ulusal Konsey) sunduğu soru önergesini resmi olarak yanıtladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, İSVİÇRE'DE GİZLİ KAMPLAR DÜZENLİYOR

Önergeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın ülkede yılda birkaç kez gizli olarak düzenlediği kamplarının ideolojik nitelikler taşıdığı ve gençleri örgüte katmayı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, bu kamplarda silahlı eğitimin verilmediği ancak bazı kişilerin doğrudan PKK'nın sözde yönetici kadrolarına veya Türk ordusuna karşı gönderilmek için seçildiği bildirildi.

İsviçre Federal İstihbarat Servisi'nin olası bir tehditle ilgili gelen bilgilerle ilgilendiği belirtilen açıklamada, PKK tehdidinin İsviçre'de ve uluslararası düzeyde de sınırlandırılması için önlemler alındığı kaydedildi.

İsviçre makamlarının, ülkede bulunan eğitim kamplarının sayısı hakkında somut bir açıklama yapamadığı, bunun ise kampların gizli yapılması ve bilgi eksikliklerinden kaynaklandığı ifade edildi.

PARA TOPLAMA VE PROPAGANDA FAALİYETLERİ

PKK'nın İsviçre'de finansman sağlamak için para topladığı ve propaganda çalışmaları yürüttüğü de belirtildi.

Açıklamada, "İsviçre hükümeti, PKK'nın faaliyetlerini yakından takip ediyor ve iç veya dış güvenliği tehdit eden durumlar tespit edilirse giriş yasakları uygulanır. Ayrıca şiddet çağrısı içeren faaliyetlere karşı yasal önlemler alındı." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, İsviçre hükümeti, örgütün Suriye'nin kuzeydoğusundaki sözde özerk bölgelerinin "ana temsilcisi olma" iddiasına da açıklamada yer vererek, Suriye'de SDG ya da YPG adını kullanan PKK'nın aslında aynı yapı olduğunu da kabul etmiş oldu.

İSVİÇRE İSTİHBARATI, PKK'NIN ÜLKEDE GİZLİCE FAALİYET YÜRÜTMESİNDEN ENDİŞELİ

İsviçre Federal İstihbarat Servisi, kasımda yayımladığı "İsviçre'nin Güvenliği 2024" başlıklı raporunda terör örgütü PKK'nın, İsviçre'de ve başka ülkelerde gizlice para topladığını, propaganda yaptığını ve terör eğitimi kampları düzenlediğini bildirmişti.

Raporda, camiler ve lokaller gibi Türk misyon ve kurumlarının, PKK'nın potansiyel hedefleri arasında bulunduğuna yer verilmişti.

PKK'nın gençlere terör örgütü propagandası yaptığı bildirilen raporda, örgütün seçtiği kişileri gelecekte "Türk ordusuna" saldırmak üzere yanına çektiği de aktarılmıştı.

Raporda, PKK yanlısı sözde kültür derneklerinin yeni gelen "mültecileri" yanına çekerek, onları PKK'nın amaçları doğrultusunda kullanmaya çalıştığı belirtilmişti.

"PKK, zaman zaman şiddet yanlısı sol görüşlü aşırılıkçı grupların üyeleriyle işbirliği yapıyor." ifadesinin kullanıldığı raporda, terör örgütü PKK'nın gizli faaliyetlerinin devam etmesinin beklendiği kaydedilmişti.