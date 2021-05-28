Türk iş insanı Suat Şahin'e ait fabrikaya, sprey boya ve öldürücü etkisi olan kimyasal gazla saldırı gerçekleştirdi. Ertesi gün fabrikaya gelen işçiler gazdan etkilenerek rahatsızlandı.

PKK yandaşları, İsviçre'nin Olten kentinde Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa Bölge Komitesi üyesi Suat Şahin'in ‘Gurbet Döner Produktion’ markasının fabrikasına saldırı düzenledi.

Geçtiğimiz pazar günü fabrikaya gelen teröristler, yerel saat ile 01.05 sırasında önce sprey boya ile güvenlik kameralarını boyadı.

Daha sonra kapılara yazılar yazılarak hem fabrikanın hem fabrikaya ait araçların camlarına zarar verildi.

Fabrikanın kırılan camından içeri kimyasal madde sıkıldı.

KAMERAYA YANSIDI

Saldırı anları, fabrikanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi

Görüntülerde, teröristlerin delil bırakmamak için çabaladığı görüldü.

İsviçre’de Türk iş insanının fabrikasına PKK saldırdı VİDEO



9 İŞÇİ RAHATSIZLANDI

Ertesi gün fabrikaya gelen işçilerden 9’u, kötü koku nedeni ile rahatsızlık geçirdi.

Polis, oluşan kokudan dolayı fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

“ÖLDÜRÜCÜ BİR GAZ ATIYORLAR”

Olay anını anlatan iş adamı Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bölücü PKK terör örgütü tarafından fabrikam basıldı. Gece saat 01.05'te geliyorlar, güvenlik kameralarından görüyoruz, önce güvenlik kameralarını boyayla, spreyle kapatıyorlar görüntüleri çıkmasın diye. Daha sonra fabrikanın önünde duran iş kamyonlarımızın camlarını kırıyorlar. Daha sonra fabrikanın bir camını kırarak içeriye kimyasal, zehirli, öldürücü bir gaz atıyorlar.





“NORMAL DERNEKMİŞ GİBİ YUTTURMAYA KALKMASINLAR”

Tamamen bize zarar vermek istiyorlar. Artık bu vahşetin bir son bulması lazım. Özellikle Avrupa ülkelerinin artık bunu görmesi lazım. Bu canilerin bir terör örgütü olduğunu artık bilmeleri lazım. Bunları normal bir dernekmiş gibi yutturmaya kalkmasınlar. Burada çalışan 9 işçimin canına kastetmek istediler. Çünkü gerçekten attıkları gaz, sanırım ilk defa bu yönetimi kullanıyorlar.





“CAN GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAMAK ZORUNDALAR”

Bizler burada ekmeğini kazanmak için gurbete gelmiş insanlarız. Kimseye değmiyoruz, dokunmuyoruz. Biz doğduğumuz vatanımız Türkiye'miz, doyduğumuz ikinci vatanımız İsviçre'mizi seviyoruz. Ama güvenlik güçlerinin de bizim can güvenliğimizi sağlamak zorunda olduklarını da bilmelerini istiyorum.”





“TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNE ALMALILAR”

PKK yandaşlarının daha önce de farklı sivil toplum kuruluşlarına benzer şekilde saldırdığını ifade eden Şahin, özellikle Türk toplumunun önde gelen isimlerinin hedef alındığını, İsviçre'nin PKK'yı terör örgütü olarak tanıması gerektiğini belirtti.

Şahin, “Artık Avrupa ülkeleri, özellikle İsviçre bunların bir terör örgütü olduğunu anlamalılar ve terör örgütü listesine almalılar.” şeklinde konuştu.

BOMBA BIRAKILMIŞTI

Geçtiğimiz 29 Nisan'da ise İsviçre'nin Zürih kentinde yer alan İsviçre Türk Toplumu (İTT) merkez binasının posta kutusuna, PKK'lılar tarafından patlamaya hazır bomba bırakılmıştı.