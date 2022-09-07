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- İsviçreli iş adamının lüks yatı, Yunanistan'da yan yattı
İsviçreli iş adamının lüks yatı, Yunanistan'da yan yattı
Yunanistan'da İsviçreli bir iş adamına ait olan "007" adlı yatın yan yattığı görüntüler ortaya çıktı.
- 07.09.2022 - 17:49
- Güncelleme : 07.09.2022 - 18:13
Yunanistan'ın Kythos Adası açıklarında, geçtiğimiz cuma günü İsviçreli bir iş adamına ait olan "007" adlı yat yan yattı.
Kayalara çarparak su aldı
Olayın, yatta GPS sorunu yaşanması nedeniyle meydana geldiği bildirilirken, lüks teknenin kayalara çarparak su almaya başladığı belirtildi.
5 yolcu kurtarıldı
Yetkililer, yatın yan yatmadan önce içerdeki 5 yolcunun da kurtarıldığını söyleyerek, olayda kimsenin zarar görmediğini belirtti.
İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İsviçreli iş adamının lüks yatı, Yunanistan'da yan yattı VİDEO