İtalya, 30 Rus diplomatı sınır dışı etti

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ulusal güvenlik gerekçesiyle 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.

Ukrayna’da savaş sürerken, birçok ülkede Rus diplomatları sınır dışı etme yönünde adımlar atılıyor…

Avrupa kıtasında, Rus diplomatları sınır dışı eden ülkeler arasına İtalya da katıldı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ulusal güvenlik gerekçesiyle 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "Moldova'ya destek toplantısı" öncesinde İtalyan gazetecilere açıklamalarda bulunan Di Maio, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ettore Sequi'nin bu sabah Rusya'nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov'u bakanlığa çağırarak, İtalya'da görev yapan 30 Rus diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini kendisine bildirdiğini aktardı.

"ULUSAL GÜVENLİĞİMİZLE İLGİLİ NEDENLERDEN ÖTÜRÜ BU KARAR GEREKLİ HALE GELDİ"

Di Maio, Avrupalı ve Atlantik İttifakı'ndan ortaklarıyla beraber hareket ettiklerini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya haksız saldırganlığından kaynaklanan mevcut kriz çerçevesinde ulusal güvenliğimizle ilgili nedenlerden ötürü bu karar gerekli hale geldi." ifadelerini kullandı.

“İtalya, Ukrayna'da güvenlik ve barışı garanti etmek için uygundur. Bu işi ileri götürmek üzere ne gerekiyorsa yapacağız. Garantör ülkeler arasında yer almak, barış anlaşması amacıyla diplomatik yolda yürünmesi anlamına geliyor. Bu, herhangi bir risk taşımıyor." ifadelerini kullanan Di Maio, hiçbir tehdidin kendilerinin barışa yönelik eylemlerini durduramayacağını, amaçlarının barışa ulaşmak ve bu savaşı durdurmak olduğunu söyledi.

"UYGUN BİR YANIT VERİLECEK"

İtalyan Bakan'ın açıklamaları, Rus tarafında karşılık buldu.

Rus haber ajansı TASS, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın İtalya'nın kararına karşılık vermeye hazırlandığını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova'nın, “Uygun bir yanıt verilecek.” dediği belirtildi.

Fransa, Almanya, Danimarka, Slovakya, Belçika da son günlerde ülkelerinde görev yapan farklı sayılarda Rus diplomatlarını sınır dışı etme kararı almıştı.