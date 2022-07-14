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    İtalya Başbakanı Draghi istifa edecek

    İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin hükümetten desteğini çekmesi üzerine istifa edeceğini bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 20:11
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 20:23
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    İtalya Başbakanı Draghi istifa edecek

    İtalya’da Mario Draghi başbakanlığındaki hükümet, 5 Yıldız Hareketi’nin koalisyondan çekilme ihtimali nedeniyle çökmenin eşiğine gelmişti.

    Popülist 5 Yıldız Hareketi, hükümetin hazırladığı ekonomik yardım paketi için parlamentoda bugün düzenlenen oylamayı boykot etmişti.

    Koalisyondaki diğer partiler de 5 Yıldız Hareketi’nin desteği olmazsa koalisyondan ayrılacakları uyarısında bulunmuştu.

    Siyasi kriz Draghi'yi koltuğundan etti

    Yaşanan siyasi krizin faturası ise Başbakan Mario Draghi'ye çıktı.

    Draghi bu akşam saatlerinde istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sunacağını duyurdu.

    İtalya Başbakanı Draghi istifa edecek #1


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