İtalya Başbakanı Meloni, Biden’ı beklerken sıkıldı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ABD Başkanı Joe Biden’ı yaklaşık 20 dakika boyunca beklerken sıkıldığı anlar kameralara yansıdı.

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DHA

G7 Zirvesi, İtalya’nın Fasano kentindeki Borgo Egnazia’da dün başladı.

Zirvenin ilk gününde ev sahibi İtalya Başbakanı Meloni; ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve AB liderlerini tek tek karşıladı ve ilgilendi.

20 dakika boyunca Biden'ı bekledi

Zirvede ilginç bazı anlarda ortaya çıktı. Bunlardan birisi de Meloni'nin ABD Başkanı Joe Biden'ı beklemesi oldu.

Meloni’nin yaklaşık 20 dakika boyunca ABD Başkanı Biden’ı beklerken sıkıldığı anlar kameralara yansırken Meloni, gazetecilerle selfie çektirdi.

"Bir kadın bu kadar bekletilmez"

Meloni ayrıca, Biden’a “Bir kadın bu kadar bekletilmez.” sözleriyle esprili yorum yaptı.

Öte yandan Biden’ın G7’deki tavırları, sosyal medyada ‘kafa karışıklığı’ yaşadığına dair yorumlara neden oldu.

Aile fotoğrafı sonrası ise İtalya Başbakanı Meloni, "Geç kaldık hemen başlayalım çalışmaya." sözleriyle liderleri salona davet etti.

Biden'ı liderler yönlendirdi

Başkan Biden’ı birden fazla liderin yönlendirmeye çalışması yine sosyal medyada “Biden’a yol göstermek için kaç kişi gerekiyor?” yorumlarına neden oldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)