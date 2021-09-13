İtalya'da 4 milyon öğrenci okula döndü

Öğrenciler, uzun bir aradan sonra yeniden sınıflarda ders görmeye başladı. Eğitim Bakanı Bianchi, "Riskler olursa hedef odaklı müdahale edilecek" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl hibrit eğitim modelinin benimsendiği İtalya'da öğrenciler, dersbaşı yaptı.

Eğitim-öğretim yılını zaman zaman sınıflarda zaman zaman da uzaktan eğitimle geçiren ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrencilerin bir kısmı için yeni dönemin ilk ders zili çaldı.

ÖĞRENCİLER SINIFLARI DOLDURDU

Ülkenin 10 idari bölgesinde, yaklaşık 4 milyon öğrenci, aralıklı koyulan tek kişilik sıralar ve maske gibi koronavirüs salgınına yönelik tedbirler eşliğinde yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde sınıfları doldurdu.

Yeni eğitim-öğretim yılı, hükümetin ilk olarak 6 Ağustos'ta sosyal faaliyetler için yürürlüğe koyduğu, 1 Eylül'de şehirler arası seyahat ve öğretmenler için zorunlu hale getirdiği aşı ya da test yaptırmayı veya kısa süre öncesinde koronavirüs geçirmiş olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" belgesinin kontrolüyle başladı.

YEŞİL GEÇİŞ BELGESİ

İlk ve orta dereceli okulların girişinde öğretmen, personel ve velilere kapıda "Yeşil Geçiş" belgesinin kontrolü yapıldı. İtalyan haber ajansı ANSA, okullardan kareler paylaştı.

"MEMNUNİYET VERİCİ"

Eğitim Bakanı Patrizio Bianchi de İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Sınıflara döndük. Sınıfların çocuklarla dolu olduğunu görmek memnuniyet verici bir şey. Okullar sadece yeniden açılmanın değil, toplumumuzun da merkezinde olmaya geri dönmeli." dedi.

Bianchi, "Yeşil Geçiş" belgesine yönelik kontrollerin de bu sabah itibarıyla devrede olduğunu ve 900 bini aşkın kontrol yapıldığını söyledi.

"RİSKLER OLURSA..."

Bu eğitim-öğretim yılıyla beraber zorunda kalmadıkça uzaktan eğitime gitmeyecekleri sinyalini veren Bakan Bianchi, "Okul personelinin yüzde 93'ü aşılı. Bir risk durumunda artık bütün bir bölgede uzaktan eğitime geçirilmeyecek. Riskler olursa hedef odaklı müdahale edilecek, enfeksiyon karşısında son derece dikkatliyiz." ifadesini kullandı.

MASKE ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASI FİKRİ

Bianchi, ayrıca bir sınıfta herkes aşılandığı takdirde maske zorunluluğunun kaldırabileceği fikrinden de vazgeçmediğini söyledi.

EĞİTİM BAKANLIĞI ÖNÜNDE GÖSTERİ

Diğer yandan, Öğrenciler Birliği'ne mensup bir grup öğrenci, dün gece saatlerinde Eğitim Bakanlığı'nın Roma'daki merkez binası önünde protesto eylemi gerçekleştirdi.

ÖĞRENCİLER: SINIFLARIMIZ KALABALIK

Protesto sırasında öğrenciler, sınıfların halen kalabalık olduğunu dolayısıyla salgın döneminde okula tam güvenli şekilde dönmelerinin sağlanması gerektiğini savundu.

Bu arada, İtalyan basınında yer alan haberlere göre, hükümet, "Yeşil Geçiş" belgesini, ekim ayından itibaren kamu personeli, restoranlarda çalışanlar, ulaşım ve gösteri dünyasında çalışanlar için zorunlu hale getirmeyi planlıyor.