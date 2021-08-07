İtalya'da aşı kartı uygulaması başlıyor

İtalya hükümeti, Delta varyantıyla mücadele kapsamında 'Yeşil Geçiş Kartı' uygulamasına başlayacağını duyurdu. Böylelikle müzeler, sinemalar gibi vb. yerlere kartla girilecek.

İtalya'da koronavirüs vaka sayılarının artması sıkı tedbirleri beraberinde getirdi.

Fransa'dan sonra İtalya'da yeşil kart uygulamasına geçeceğini açıklayarak, vaka sayılarını düşürmek için daha ağır tedbirlerin masada olduğunu bildirdi.

Önceki gün toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında artan Delta varyantı vakalarına yönelik önlem olarak alınan kararlar açıklandı.

AŞI KARTI ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR

Ülkede Başbakan Mario Draghi ve Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın önerisiyle olağanüstü hal 31 Aralık 2021’e kadar uzatılırken, alınan kararlar doğrultusunda birçok işletmeye ve eğlence yerine aşı kartı zorunluluğu getirildi.

Alınan kararlara göre bugünden itibaren, restoran ve barların kapalı alanlarının yanı sıra müzeler, sinemalar, spor salonları ve yüzme havuzlarına kadar çeşitli kültürel ve eğlence mekanları için kişilerden “Yeşil Geçiş Kartı” adı verilen belgeyi göstermeleri istenecek.

UYGULAMAYANLARA AĞIR CEZA VAR

Dijital veya kağıt versiyonları olan sertifika, restoranların ve barların açık alanlarında gerekli olmayacak.

Yeşil Geçiş Kartı (Green Pass veya Certificazione Verde) kurallarını uygulamayan mekanlara ve müşterilere 400 ila bin euro arasında para cezası verilebileceği belirtilirken, kuralları tekrar ihlal eden iş yerlerinin on güne kadar kapanma riskiyle karşı karşıya kalabileceği bildirildi.

Alınan kararla 1 Eylül'den itibaren Yeşil Geçiş Kartı’nın kapsamının daha da genişletileceği aktarılırken, yeni akademik yıl başladığında öğretmenler, okul personelleri ve üniversite öğrencileri için zorunlu hale getirileceği aktarıldı.

KABUL ETMEYEN HOCALARIN MAAŞI KESİLECEK

Yeşil Geçiş Kartı’nı göstermeyen öğretmenlerin, çalışamayacakları ve, beş gün içerisinde kartı ibraz etmemeleri halinde maaş alamayacakları belirtildi.

Ayrıca bu tarihten itibaren tren, uçak, gemi ve şehirlerarası otobüslerdeki yolcular için Yeşil Geçiş Kartı zorunlu hale getirilecek.

12 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE GEÇERLİ DEĞİL

Geçiş sertifikası, İtalya genelinde şimdiden protestoları artırırken Sağlık Bakanı Roberto Speranza, önlemin "kapanmaları önleyeceğini ve özgürlüğü koruyacağını" söyledi.

Hükümet geçtiğimiz gün 33 milyondan fazla insanın iki doz aşı olduğunu açıklarken, bunun 12 yaş üstü nüfusun yüzde 62’sine denk geldiğini belirtti.

Ülkede uygulanan Yeşil Geçiş Kartı, kişilerin aşılandığını, testlerinin negatif çıktığını veya son altı ay içerisinde korona geçirip atlattıklarını gösterirken, 12 yaşından küçük çocuklar için geçerlilik taşımıyor.